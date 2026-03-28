У финалистки «Мисс Таиланд» выпали накладные зубы на подиуме

Во время конкурса «Мисс Таиланд» у 18-летней участницы Камалван Чанго выпали накладные зубы. Это произошло на глазах у жюри и сотен зрителей во время её выступления.

Видео © X / Lady Min

Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и собрало миллионы просмотров. Но больше всего пользователей поразила реакция девушки. Она не растерялась и продолжила выступление, не выходя из образа. Конкурсантка отвернулась, вставила винировые накладки обратно и продолжила показ.

Как оказалось, за несколько дней до отборочного этапа девушка выбила передний зуб и не успела попасть к стоматологу.

