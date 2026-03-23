«Мисс Ямайка» Габриэль Генри провела 4 месяца в больнице после падения со сцены

Участница конкурса «Мисс Вселенная» из Ямайки Габриэль Генри провела четыре месяца в больнице после падения со сцены. Об этом сообщает NJ.com.

Инцидент произошёл 19 ноября во время дефиле в Таиланде. Девушку срочно госпитализировали. Ранее в СМИ появилась информация, что серьёзных травм она не получила. Однако спустя две недели Генри всё ещё находилась в реанимации. Врачи диагностировали у неё внутричерепное кровоизлияние с потерей сознания, перелом, рваные раны на лице и другие значительные повреждения. Длительное время её состояние оставалось критическим.

19 марта обладательницу титула «Мисс Ямайка» выписали, но она продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей. Организаторы «Мисс Вселенная» взяли на себя все расходы на лечение, а также привезли в Таиланд родных девушки и обеспечили их проживание.

