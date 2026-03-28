Украинских футболистов ограбили перед матчем со шведами

Сборную Украины по футболу ограбили в Испании перед полуфинальным матчем плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в отеле в городе Бенидорм, где команда готовилась к игре со Швецией. Вернувшись с тренировки, футболисты обнаружили пропажу ценных вещей и наличных на сумму в несколько тысяч евро.

Сам матч состоялся 26 марта и завершился поражением украинцев со счётом 1:3. В составе шведов хет-трик оформил Виктор Дьёкереш, единственный гол у украинцев забил Матвей Пономаренко. В финале плей-офф Швеция встретится с Польшей. Победитель этого противостояния получит путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.