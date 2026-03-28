28 марта, 01:26

Роспотребнадзор назвал плату за примерку свадебных платьев незаконной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jurij Krupiak

Роспотребнадзор разъяснил, что введение платы за примерку платьев в свадебных салонах противоречит закону «О защите прав потребителей». В ведомстве подчеркнули, что примерка является неотъемлемой частью выбора товара. Согласно правилам розничной торговли, взимать за это дополнительную плату запрещено.

Если же салон предлагает отдельные услуги — индивидуальную запись, бронирование зала или работу стилиста — информация о них должна быть доведена до покупателя заранее. В Роспотребнадзоре предупредили, что нарушения могут квалифицироваться как обман потребителя или ущемление его прав.

В случае незаконных требований рекомендуется обращаться с жалобой напрямую в Роспотребнадзор или подать форму через официальный сайт.

Ранее Life.ru писал, что в преддверии свадебного сезона, который традиционно начинается в марте, предприимчивые владельцы салонов воспользовались ажиотажем и ввели плату за примерку. Стоимость варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за час или полтора — в зависимости от уровня бутика и ценовой категории платьев.

Артём Гапоненко
