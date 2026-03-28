Легендарного гольфиста Тайгера Вудса арестовали после жёсткого ДТП

Один из самых титулованных гольфистов мира оказался в центре громкого скандала. Американец Тайгер Вудс был арестован во Флориде после аварии – его подозревают в вождении в нетрезвом виде.

По данным The Guardian, инцидент произошёл в пятницу на узкой трассе. Автомобиль спортсмена перевернулся после попытки обгона грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом алкотест, проведённый на месте, не выявил превышения допустимых норм. Следователи предполагают, что Вудс мог находиться под воздействием лекарственных препаратов или других веществ.

Ситуацию усугубил отказ спортсмена проходить дополнительное тестирование. В итоге его задержали по подозрению в вождении в состоянии опьянения, причинении ущерба и отказе от освидетельствования.

Это не первый серьёзный инцидент в жизни Вудса. В 2021 году он уже попадал в тяжёлое ДТП, после которого перенёс операцию на ноге и долго восстанавливался.