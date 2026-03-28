К 2036 году россияне будут жить в среднем 81 год, считают в Минздраве
Минздрав: Средняя продолжительность жизни россиян превышает 73 года
Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года, и к 2036 году её планируют увеличить до 78–81 года. Об этом РИА «Новости» заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.
Эксперт отметила, что к 2030 году каждый четвёртый россиянин будет старше 60 лет. По словам Ткачёвой, к 60 годам человек может рассчитывать ещё примерно на 20 лет жизни. Однако ключевой задачей она назвала не просто увеличение лет, а сохранение их качества: функциональной независимости, социальной активности, ясного ума и эмоционального благополучия.
Термин «продление жизни» не совсем точен. Правильнее говорить о продлении периода активного долголетия, заключила специалист.
Библейские 120 лет остаются самой известной цифрой в дискуссии о человеческом долголетии, однако ранее вирусолог заявил, что пока что человечество не способно массово доживать до такого возраста. По его словам, классическая медицина уже исчерпала себя в борьбе за продление срока жизни, поэтому теперь нужны принципиально новые решения.
