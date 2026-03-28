Экс-советник Трампа Пападопулос: Конфликт на Украине закончится к концу лета

Конфликт на Украине может завершиться к концу лета. Такое мнение высказал Джордж Пападопулос — бывший советник президента США Дональда Трампа.

«Думаю, <...> перед промежуточными выборами [в конгресс] мы получим окончательное соглашение», — считает он.

Он считает, что процесс мирного урегулирования форсируется благодаря действиям Трампа, сделавшего завершение конфликта одним из главных предвыборных обещаний. Кроме того, страны Европы всё сильнее заинтересованы в восстановлении собственных экономик. По словам Пападопулоса, это будет выгодно для всего мира.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о важности диалога между Россией и США. Чиновник обратил внимание, что наша страна является ядерной державой, и таким государствам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне.