27 марта, 17:58

Рубио после визита делегации Госдумы заявил о важности диалога между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддерживать диалог между Россией и Соединёнными Штатами. Своё заявление он сделал, комментируя визит делегации Госдумы в Вашингтон.

«Россия по-прежнему является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне», — сказал Рубио журналистам по итогам встречи глав МИД стран G7 во Франции.

Госсекретарь отметил, что визит российской парламентской делегации был запланирован заранее, а приехать смогли только те депутаты, которые получили соответствующее разрешение от американского руководства.

«Я не считаю это значительной уступкой», — подчеркнул Рубио.

Посол РФ назвал продуктивными переговоры членов Госдумы с конгрессменами США

Напомним, российская делегация в составе Вячеслава Никонова, Светланы Журовой и Бориса Чернышова направилась в США для восстановления межпарламентского диалога. Перед отлетом парламентарии встретились с Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны они посетили Капитолий, где она лично провела для них экскурсию по зданию. Сами переговоры продлились около полутора часов.

Анастасия Никонорова
