Рубио после визита делегации Госдумы заявил о важности диалога между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддерживать диалог между Россией и Соединёнными Штатами. Своё заявление он сделал, комментируя визит делегации Госдумы в Вашингтон.

«Россия по-прежнему является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне», — сказал Рубио журналистам по итогам встречи глав МИД стран G7 во Франции.

Госсекретарь отметил, что визит российской парламентской делегации был запланирован заранее, а приехать смогли только те депутаты, которые получили соответствующее разрешение от американского руководства.

«Я не считаю это значительной уступкой», — подчеркнул Рубио.