Режим ракетной опасности отменили в Самарской и Пензенской областях

Воздушную опасность стали отменять в регионах России, где ночью сохранялась угроза атаки. По последним данным, режим сняли в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Можно покидать укрытия и выходить на улицу», — написал глава региона в телеграм-канале.

А губернатор Вячеслав Федорищев написал об отмене ракетной опасности в Самарской области. Кроме того, Сергей Ситников уведомил о снятии режима в Костромской области.

Напомним, минувшей ночью над российскими регионами сбили 155 украинских беспилотников. В частности, их уничтожали над Брянской, Ленинградской, Белгородской и Курской областями.