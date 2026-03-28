Режим ракетной опасности отменили в Самарской и Пензенской областях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska
Воздушную опасность стали отменять в регионах России, где ночью сохранялась угроза атаки. По последним данным, режим сняли в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Можно покидать укрытия и выходить на улицу», — написал глава региона в телеграм-канале.
А губернатор Вячеслав Федорищев написал об отмене ракетной опасности в Самарской области. Кроме того, Сергей Ситников уведомил о снятии режима в Костромской области.
Напомним, минувшей ночью над российскими регионами сбили 155 украинских беспилотников. В частности, их уничтожали над Брянской, Ленинградской, Белгородской и Курской областями.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.