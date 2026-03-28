Неизвестный открыл стрельбу и взорвал гранату в Одессе

В Одессе на улице Архитекторской неизвестный мужчина открыл стрельбу из боевого оружия и взорвал гранату, сообщает украинская полиция. На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя.

В полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются мотивы действий задержанного.

Ранее украинская полиция сообщила о задержании в Николаевской области мужчины, подозреваемого в убийстве своей жены и причинении травм двум малолетним детям. Военнослужащий заложил самодельное взрывное устройство в посылку с продуктами и отправил супруге. В результате срабатывания взрывчатки женщина погибла на месте.