Пассажиры рейса Air Serbia третий день не могут приземлиться в Петербурге

Пассажиры рейса Air Serbia, следовавшего из Белграда в Санкт-Петербург, уже третий день не могут добраться до пункта назначения, застряв в Финляндии. Об этом сообщает портал 78.ru.

По словам путешественников, 26 марта их лайнер не смог приземлиться в Пулково из-за введённых в аэропорту ограничений на полёты. На следующий день авиакомпания предприняла вторую попытку, но в Петербурге снова действовали ограничения. В итоге самолёт сел на дозаправку в Хельсинки. После этого экипаж попытался взлететь, но во время разгона лайнер резко затормозил и развернулся на 180 градусов — как выяснилось, возникли неполадки с двигателем и шасси.

Сейчас пассажиры находятся в терминале аэропорта Хельсинки. Власти Финляндии решают вопрос об их возвращении. В Пулково изданию сообщили, что рейс был отменен по решению авиакомпании. Официальных комментариев от Air Serbia пока не поступало.