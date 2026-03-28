В Оренбургской области ищут шестилетнего ребёнка, упавшего в реку Елшанка

В Октябрьском районе Оренбургской области ведутся поиски шестилетнего ребёнка, который упал в реку Елшанка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, инцидент произошёл 28 марта во время прогулки по берегу — несовершеннолетний 2019 года рождения поскользнулся и оказался в воде. На место происшествия выехал прокурор района Арсений Мелекесов для координации действий экстренных служб. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Минусинском районе Красноярского края семилетний ребёнок погиб, провалившись под лёд на реке Туба. Инцидент произошёл в селе Городок: дети катались на велосипедах и подошли к реке, чтобы покидать камни в воду. Выйдя на лёд, один из мальчиков оказался в промоине, его товарищу удалось выбраться на берег. Спасатели продолжают поиски тела утонувшего ребёнка, однако работа затруднена из-за сильного течения. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.