«Мёртвая страна»: Трамп раскрыл откровения саудовского принца о США
Трамп: Саудовский принц считал, что президентом США станет «очередной неудачник»
Мухаммед бен Салман и Дональд Трамп. Обложка © Фото © ТАСС / dpa / Mark Wilson
Президент США Дональд Трамп рассказал об октровениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который якобы считал Амеркиау «мёртвой страной» до смены власти в Белом доме. По словам американского лидера, принц ожидал увидеть следующим лидером Штатов «очередного неудачника».
«Мы встречались недавно. Он посмотрел на меня и сказал: «Знаете, это потрясающе. Год назад вы были мёртвой страной, теперь вы самая крутая страна во всём мире»... Он не думал, что это произойдёт... Он думал, что у Америки будет очередной президент неудачник, чья страна испытывает упадок», — сказал глава США во время выступления во Флориде.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свой источник, написала, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению военных действий против Ирана. В Эр-Рияде уверены, что эта военная операция может кардинально перекроить расстановку сил в регионе.
