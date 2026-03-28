Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 17:53

«Над Киевом сгущаются тучи»: Украина стала главной жертвой войны в Иране

Киев принял на себя основные последствия ударов США и Израиля по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главным проигравшим от военной операции США и Израиля против Ирана оказался Киев. Как пишет L'AntiDiplomatico, если ещё несколько дней назад говорили о свинцовом небе над украинской столицей, то теперь тучи над ней сгущаются вполне буквально.

Ситуация, по оценке издания, выглядела тревожной ещё после публикации Bloomberg о том, что средств на ведение боевых действий Киеву хватит лишь до июня. Однако затем последовал материал Politico о прекращении поставок вооружения Украине в связи с переориентацией ресурсов на ближневосточный театр. Добавил напряжённости и раскол между США и Евросоюзом.

«В конце концов, уже не новость, что Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия», резюмируется в материале.

По сути, Вашингтон вынужден выбирать между двумя фронтами, и Киеву такой расклад ничего хорошего не сулит.

На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти служить в ВСУ

К аналогичным выводам пришли в The Wall Street Journal, где ранее вышел материал о том, что ближневосточный конфликт начал серьёзно подрывать военные запасы Вашингтона и Тель-Авива. Активное использование дорогостоящих ракет-перехватчиков в ходе противостояния с Ираном привело к истощению арсеналов, что напрямую угрожает поставкам вооружений на Украину.

BannerImage
Юрий Лысенко
