Экс-министра аграрной политики Украины задержали за мошенничество на $1,4 млн

Суд арестовал бывшего министра аграрной политики Украины Николая Сольского. Его подозревают в организации схемы продажи несуществующего зерна. Чиновник будет содержаться под стражей с правом выйти под залог в 63,7 миллиона гривен (около 1,4 миллиона долларов). Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

По словам прокурора, Сольский организовал продажу семи тысяч тонн несуществующей кукурузы. Сумма залога соответствует ущербу, который подтвердила экспертиза. Ещё двум участникам схемы — директору и техническому руководителю аграрного предприятия — также предъявили обвинения в мошенничестве. Следователи провели 26 обысков в Киеве и области.

Сольский представлял партию «Слуга народа» в парламенте с 2019 по 2022 год и возглавлял аграрный комитет. В марте 2022 года его назначили министром. В апреле 2024 года НАБУ обвинило его в незаконном захвате государственной земли площадью почти 2,5 тысячи гектаров. После этого скандала Сольский ушёл в отставку.

