29 марта, 01:25

В Ленобласти ночью сбили семь беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Небо над Ленинградской областью этой ночью оказалось в зоне повышенной угрозы – силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. О ситуации сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в воздушном пространстве Ленобласти были уничтожены семь БПЛА, а работа по обеспечению безопасности продолжается.

«7 БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти. Боевая работа продолжается», – подчеркнул глава региона.

Подробности о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не приводятся. Власти продолжают мониторинг обстановки и координацию действий экстренных служб.

Дроны ВСУ атаковали Смоленск, жители сообщают о взрывах
Эта ночь выдалась напряжённой не только для северо-запада. Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве силы ПВО сбили уже три украинских беспилотника.

Юния Ларсон
