В Ленобласти ночью сбили семь беспилотников ВСУ

Небо над Ленинградской областью этой ночью оказалось в зоне повышенной угрозы – силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. О ситуации сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в воздушном пространстве Ленобласти были уничтожены семь БПЛА, а работа по обеспечению безопасности продолжается.

Подробности о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не приводятся. Власти продолжают мониторинг обстановки и координацию действий экстренных служб.