Путин назвал неожиданным решение Говорухина возглавить его предвыборный штаб

Глава государства Владимир Путин заявил, что не ожидал решения режиссёра Станислава Говорухина возглавить его предвыборный штаб в 2011 году. Фрагмент рассказа главы государства об этом опубликовали «Вести» к 90-летию со дня рождения режиссера.

«Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека много значила для меня», — сказал он.

Глава государства отметил, что Говорухин был не только режиссёром, но и общественным деятелем с твёрдой позицией. По словам Путина, его творчество и взгляды получили широкое признание. Президент добавил, что ближе познакомился с Говорухиным именно в период формирования избирательного штаба.

Он подчеркнул, что считал это решение неожиданным, но высоко оценил оказанную поддержку. Также Путин рассказал, что внимательно наблюдал за деятельностью и высказываниями режиссёра, делая для себя определённые выводы.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники (Свердловская область). Окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но позже решил сменить профессию и поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Его режиссерским дебютом стал фильм Вертикаль (1967), который принес широкую известность Владимиру Высоцкому. Он создал культовые советские картины, среди которых: Место встречи изменить нельзя (1979), Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981), Десять негритят (1987), Ворошиловский стрелок (1999).

