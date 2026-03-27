Путин призвал силовиков сделать всё для минимизации ущерба от диверсий в РФ

В России силовики и власти должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить ущерба от возможных диверсий, терактов и других враждебных актов против нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время концерта, посвящённого юбилею Росгвардии.

«Их много [угроз]. И вы об этом знаете. Важно сделать всё, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных вражеских, враждебных действий против России», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России увеличилось количество терактов и попыток их совершения, что по большей части связано с работой украинских спецслужб и иностранных кураторов.