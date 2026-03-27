Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 16:57

Путин призвал силовиков сделать всё для минимизации ущерба от диверсий в РФ

В России силовики и власти должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить ущерба от возможных диверсий, терактов и других враждебных актов против нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время концерта, посвящённого юбилею Росгвардии.

«Их много [угроз]. И вы об этом знаете. Важно сделать всё, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных вражеских, враждебных действий против России», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России увеличилось количество терактов и попыток их совершения, что по большей части связано с работой украинских спецслужб и иностранных кураторов.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar