Путин заявил о росте количества терактов в России
В России увеличилось количество терактов и попыток их совершения, что по большей части связано с работой украинских спецслужб и иностранных кураторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ.
«В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть из них, как и все последние годы, безусловно, дело рук украинских спецслужб и зарубежных кураторов», — пояснил российский лидер.
Напомним, в ночь на 24 февраля произшёл взрыв у Савёловского вокзала. Неизвестный подошёл к припаркованной машине Госавтоинспекции, патруливовашей улицу, после чего та взорвалась. В результате погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Сам злоумышленник также умер на месте. СК установил его личность.
