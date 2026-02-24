Путин заявил о росте количества терактов в России

В России увеличилось количество терактов и попыток их совершения, что по большей части связано с работой украинских спецслужб и иностранных кураторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ.

«В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть из них, как и все последние годы, безусловно, дело рук украинских спецслужб и зарубежных кураторов», — пояснил российский лидер.