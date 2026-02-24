Владимир Путин
24 февраля, 13:47

Путин заявил о росте количества терактов в России

Обложка © Life.ru

В России увеличилось количество терактов и попыток их совершения, что по большей части связано с работой украинских спецслужб и иностранных кураторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ.

«В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть из них, как и все последние годы, безусловно, дело рук украинских спецслужб и зарубежных кураторов», — пояснил российский лидер.

Путин — о подрыве машины ДПС в Москве: Всучили человеку СВУ и взорвали его удалённо
Напомним, в ночь на 24 февраля произшёл взрыв у Савёловского вокзала. Неизвестный подошёл к припаркованной машине Госавтоинспекции, патруливовашей улицу, после чего та взорвалась. В результате погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Сам злоумышленник также умер на месте. СК установил его личность.

