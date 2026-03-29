В Казахстане умер участник битвы за Сталинград, пленивший Паулюса

В Казахстане скончался Василий Зинченко — ветеран Великой Отечественной, принимавший участие в Сталинградской битве и пленивший немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. О смерти ветерана на 102-м году жизни сообщило генконсульство России в Алма-Ате в своём Telegram-канале.

«Сотрудники Генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине», — сказано в тексте.

Когда началась война, Зинченко было всего 17 лет, и он добровольцем ушёл в Красную армию. Позже его направили в школу разведчиков. Василий Иванович освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина и встретил 9 мая 1945 года на территории Германии.

Особую страницу в историю ветерана вписала Сталинградская битва: вместе с другими разведчиками ему удалось взять в плен немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. За доблесть и геройство Василий Зинченко получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

В российском генконсульстве выразили соболезнования родным и близким ветерана.

