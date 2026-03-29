Не урезайте расходы! Экономист дал неожиданный совет тем, кто не может накопить на будущее

Россиянам, которые не могут откладывать деньги на долгосрочные сбережения, стоит задуматься о смене работы или поиске дополнительного дохода. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

«Опросы показывают, что примерно 60 процентов россиян, так же как и жители многих других стран, не имеют возможности откладывать деньги, так сказать, не на заначку, а на какие-то долгосрочные сбережения. Если смотреть на это глазами человека, который делает сбережения, то надо менять работу или иной источник доходов», — поделился экономист.

По его словам, это более рациональный путь к накоплениям, чем попытки экономить (если только человек не ведёт расточительный образ жизни). Абрамов также отметил, что со стороны государства помогать делать сбережения должны корпоративные пенсионные планы, как это было с системой пенсионных накоплений, где часть взносов возвращается на персональный накопительный счёт.

