Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 09:55

Не урезайте расходы! Экономист дал неожиданный совет тем, кто не может накопить на будущее

В РАНХиГС предложили россиянам искать допдоход вместо жёсткой экономии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Россиянам, которые не могут откладывать деньги на долгосрочные сбережения, стоит задуматься о смене работы или поиске дополнительного дохода. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

«Опросы показывают, что примерно 60 процентов россиян, так же как и жители многих других стран, не имеют возможности откладывать деньги, так сказать, не на заначку, а на какие-то долгосрочные сбережения. Если смотреть на это глазами человека, который делает сбережения, то надо менять работу или иной источник доходов», — поделился экономист.

По его словам, это более рациональный путь к накоплениям, чем попытки экономить (если только человек не ведёт расточительный образ жизни). Абрамов также отметил, что со стороны государства помогать делать сбережения должны корпоративные пенсионные планы, как это было с системой пенсионных накоплений, где часть взносов возвращается на персональный накопительный счёт.

Набиуллина: Склонность россиян к сбережению остаётся высокой
Ранее Life.ru писал, как врачам и учителям подсказали выгодные способы увеличить заработок. Для учителей одним из самых перспективных способов заработка стало онлайн-образование. Многие платформы предлагают преподавание удалённо, что позволяет не оставлять основную работу, но при этом получать прибавку к зарплате. Для врачей аналогичную роль играет телемедицина.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar