Набиуллина: Склонность россиян к сбережению остаётся высокой
Склонность россиян к сбережению средств остаётся высокой по историческим меркам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
По её словам, этот показатель постепенно снижается, что естественно при смягчении денежно-кредитных условий. Однако происходит это очень плавно, подчеркнула глава ЦБ. Набиуллина не уточнила, какими именно инструментами регулятор планирует поддерживать этот тренд.
Напомним, сегодня ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт — до 15%. Это уже сказалось на курсе рубля: рост национальной валюты России ускорился.
