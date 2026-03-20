Набиуллина: Склонность россиян к сбережению остаётся высокой

Склонность россиян к сбережению средств остаётся высокой по историческим меркам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, этот показатель постепенно снижается, что естественно при смягчении денежно-кредитных условий. Однако происходит это очень плавно, подчеркнула глава ЦБ. Набиуллина не уточнила, какими именно инструментами регулятор планирует поддерживать этот тренд.