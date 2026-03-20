20 марта, 13:14

Набиуллина: Склонность россиян к сбережению остаётся высокой

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Склонность россиян к сбережению средств остаётся высокой по историческим меркам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, этот показатель постепенно снижается, что естественно при смягчении денежно-кредитных условий. Однако происходит это очень плавно, подчеркнула глава ЦБ. Набиуллина не уточнила, какими именно инструментами регулятор планирует поддерживать этот тренд.

Центробанк снизил ключевую ставку. Как это отразится на рынках, вкладах, кредитах и курсе рубля
Напомним, сегодня ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт — до 15%. Это уже сказалось на курсе рубля: рост национальной валюты России ускорился.

Юрий Лысенко
