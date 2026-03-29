Украина готова согласиться на переговоры по урегулированию конфликта в любом месте, кроме России и Белоруссии. Данное заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.

Зеленский отметил, что Украина готова встретиться в любое время и в любом месте. В качестве возможных локаций для переговоров он предложил Турцию и Швейцарию.

«Мы никогда не будем той стороной, которая [переговоры] блокирует, затягивает или откладывает и так далее. Именно поэтому мы готовы встретиться везде, кроме России и Беларуси, которые являются союзниками по отношению друг к другу и нашими враги», — сказал он.

Зеленский также рассказал, что американская сторона предлагала провести переговоры в США. Однако, по его словам, Россия якобы от этого отказалась.

Ранее военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что Украине в любом случае придётся отказаться от части территорий, независимо от того, как завершится конфликт с Россией. Эксперт отметил, что украинские власти допустили серьёзную ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году. По мнению Райснера, тогда положение Украины было значительно лучше нынешнего.