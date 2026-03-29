«Забеспокоилась»: Луговой рассказал, о чём его просила сбежавшая из России Котрикадзе*

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что ведущая «Дождя»** Екатерина Котрикадзе* связывалась с ним по поводу законопроекта о запрете иноагентам проводить сделки по доверенности. Об этом он сообщил на шоу «Дайте сказать!».

По словам парламентария, журналистка звонила ему несколько раз из Нидерландов. Он уточнил, что обращения поступали в том числе после заседания Госдумы, где обсуждалась соответствующая инициатива. Речь идёт о законопроекте, который предполагает запрет для иноагентов на совершение сделок с недвижимостью без личного присутствия.

«Она забеспокоилась? У неё паспорт когда-то закончится. Может, недвижимость не успела продать, может, ещё что-то. Ну не надо фейковые новости про СВО распространять. Пару лет придётся отдать мордовским лагерям», — заявил Луговой.

Как отметил Луговой, он предложил собеседнице приехать в Россию и обсудить ситуацию лично. Депутат добавил, что готов был встретить её в аэропорту.

Ранее суд в Москве заочно приговорил журналистку телеканала «Дождь»** Екатерину Котрикадзе* к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ. Наказание назначено с отбыванием в колонии общего режима, а также с запретом на администрирование сайтов сроком на четыре года.

