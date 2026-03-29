В ЮАР убит эксперт по российско-африканским связям Стивен Груздь

В Йоханнесбурге трагически погиб Стивен Груздь, возглавлявший программу по африканскому управлению и дипломатии в SAIIA. Учёный, специализировавшийся на отношениях между Африкой и Россией, стал жертвой преступников.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA», — гласит официальное сообщение института.

Информация о пропаже исследователя появилась в минувшую пятницу. По данным местных СМИ, мужчину похитили в одном из кварталов крупнейшего города страны.

Правоохранительные органы развернули операцию по поиску. В ночь на субботу патрульные перехватили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, в районе Джеппестаун.

Силовики задержали пятерых подозреваемых. Один из участников похищения признался в содеянном и указал место, где было оставлено тело погибшего.

На данный момент следственные мероприятия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

