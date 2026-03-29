«Ненавижу предателей»: Звезда «Физрука» изменил жене после 26 лет брака

Супруга звезды сериала «Физрук» Владимира Сычёва — Ангелина Великанова — обвинила мужа в изменах. Соответствующие посты появились в её аккаунте в личном блоге.

«Мне изменил муж… Да-да, тот самый из «Физрука»… Ненавижу предателей!» — написала она.

Великанова посоветовала женщинам, столкнувшимся с изменой, не винить себя. В пример она привела звёзд шоу-бизнеса, которым тоже изменяли. Среди них певицы Мадонна и Гвен Стефани, а также актрисы Меган Фокс и Деми Мур. Женщина подчеркнула, что они были «красивыми и фигуристыми», но это не спасло их от предательства.

Великанова попыталась объяснить причины мужских измен. По её мнению, это может быть отсутствие хорошего примера родителей. Также измена случается после охлаждения отношений, долгих лет совместной жизни или рождения детей. В таких случаях мужчине не хватает тепла, заботы и ласки от женщины, и он ищет это на стороне.

Говоря о своих переживаниях, она призналась, что чувствует себя так, словно её «пропустили через тёрку». Подробностей Великанова не раскрыла. Пара, как известно, прожила вместе более 26 лет.

