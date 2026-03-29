В России вырос спрос на номера «СВО» — цены достигли миллиона рублей

В России заметно увеличился интерес к автомобильным номерам с серией «СВО». На фоне ажиотажа выросла и стоимость таких знаков. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Как сообщают продавцы, пик востребованности подобных сочетаний букв пришёлся на конец прошлого года, а в начале 2026-го тенденция лишь укрепилась. Чаще всего товар приобретают женщины в качестве подарка для своих избранников, однако многие клиенты делают покупку из-за личной значимости символики или желания выделиться в потоке.

Стоимость лотов напрямую зависит от региона и набора цифр. Наиболее ценными считаются «зеркальные» варианты или дублирующиеся числа вроде 111 и 777. Если год назад такие таблички обходились в 50–80 тысяч рублей, то сегодня за них просят до 300 тысяч. Менее примечательные комбинации подорожали почти в пять раз: с 15–20 тысяч до 40–100 тысяч рублей.

Лидируют по дороговизне знаки с кодами столичного региона (77, 97, 777 и другие). Если в прошлом сезоне качественный комплект оценивался в 500–700 тысяч, то сейчас ценники на подобные изделия стартуют от одного миллиона рублей.

Торговцы связывают стремительный рост прайсов с ограниченным тиражом серии. Редкость сочетания провоцирует дефицит, на фоне которого ценник продолжает планомерно расти.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить самостоятельно выбирать регистрационные номера для автомобиля. Сейчас комбинации присваиваются случайным образом из имеющейся базы, что привело к формированию серого рынка «красивых» номеров.