В контексте предстоящего визита президента России Владимира Путина в КНР, российская сторона направила Японии категорическое предупреждение. Китайское издание Sohu отмечает, что Кремль рассматривает любую возможность отправки японского оружия на Украину как враждебное действие.

По данным аналитиков, Россия обеспокоена растущим потоком новостей из Японии. Особую тревогу вызывает возможное расширение сотрудничества Токио с Киевом, которое может включать поставки вооружений. В контексте этих событий, правящая коалиция Японии представила в парламент законодательную инициативу, направленную на снятие ограничений, действующих в отношении экспорта вооружений.

«Похоже, что Путин был крайне зол. Он направил Японии ультиматум перед своим визитом в Китай», — пишут эксперты Sohu.

