30 марта, 02:55

Командование ВСУ погубило расчёт под Херсоном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Миномётный расчёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили под Херсоном после повторного выхода на уже выявленную позицию. Об этом сообщил РИА «Новости» командир расчёта ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Подвох.

По его словам, позицию украинских военных ранее обнаружили с помощью разведывательного дрона. Несмотря на это, командование ВСУ дало приказ продолжить работу с того же места.

«Украинское командование по факту подставило собственный минометный расчёт. <...> Наш расчёт срисовал их. Им поставили опять задачу работать, хотя мы знали, то есть они понимали, что мы их уже срисовали», — уточнил военный.

После выявления цели расчёт российских беспилотных систем нанёс удар FPV-дроном. Сначала дрон поразил окно здания, где находились миномётчики. Затем последовал второй удар. Он привёл к разрушению здания, в котором находился расчёт. Боец отметил, что действия украинского командования сыграли ключевую роль в исходе ситуации.

Он добавил, что расчёт ВСУ продолжил выполнение задачи, несмотря на обнаружение позиции. Это позволило нанести повторный удар. В результате подразделение было уничтожено.

Российский БПЛА выпотрошил дрон ВСУ прямо в воздухе и снял это на видео
Ранее командир украинских подразделений жаловался главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на проблемы внутри армии. В числе основных проблем военный назвал проваленную мобилизацию, избыточную бюрократию и присутствие в рядах офицеров без боевого опыта.

Антон Голыбин
