Командир подразделения 28‑й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Курт пожаловался главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на ситуацию в армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

В числе основных проблем военный назвал проваленную мобилизацию, избыточную бюрократию и присутствие в рядах офицеров без боевого опыта. О разговоре Курта с бывшим комиком стало известно из интервью националиста одному из иностранных журналистов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. Он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточенное сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение. Глава ДНР заявил, что шансы ВСУ на удержание Красного Лимана стремительно сокращаются.