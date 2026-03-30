«Восточная» группировка войск за сутки уничтожила 15 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы беспилотных подразделений «Восточной» группировки войск РФ за сутки уничтожили 15 пунктов управления беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал офицер пресс-службы Михаил Герасимов.

По данным Герасимова, потери ВСУ составляют не только 15 пунктов управления БПЛА, но и 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боёв в городе Белицкое на Добропольском направлении. Он также рассказал о продолжающихся боях в районе Святогорска. По его словам, столкновения идут в лесных массивах вблизи города. Глава отметил «определённого рода успехи».