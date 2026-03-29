Пушилин сообщил о городских боях в Белицком

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боёв в населённом пункте Белицкое на Добропольском направлении. По его словам, действия перешли в городскую черту, и идут непосредственные столкновения за сам населённый пункт.

«Уже поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое фактически начались», — заявил Пушилин в своём телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о продолжающихся боях в районе Святогорска. По его словам, столкновения идут в лесных массивах вблизи города. Он отметил «определённого рода успехи» подразделений на этом направлении, но не привёл деталей о масштабах и текущей обстановке.

До этого Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. Он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточённое сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение.