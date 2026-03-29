Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 18:28

Школа повреждена в Горловке после атаки украинских БПЛА

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении школы в городе в результате атаки украинских военных. Он уточнил в своём Telegram-канале, что ущерб был нанесён беспилотным летательным аппаратом.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооружённых формирований Украины) в Горловке повреждена школа», — написал Приходько.

Горловка — крупный город ДНР с населением более 250 тысяч человек до конфликта, находится в 50 км к северу от Донецка и известна своими промышленными предприятиями, такими как «Стирол» и угольные шахты.

Над регионами России за семь часов сбили 27 украинских дронов
Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar