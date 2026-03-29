Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении школы в городе в результате атаки украинских военных. Он уточнил в своём Telegram-канале, что ущерб был нанесён беспилотным летательным аппаратом.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооружённых формирований Украины) в Горловке повреждена школа», — написал Приходько.

Горловка — крупный город ДНР с населением более 250 тысяч человек до конфликта, находится в 50 км к северу от Донецка и известна своими промышленными предприятиями, такими как «Стирол» и угольные шахты.

Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.