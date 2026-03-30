ВСУ атаковали промышленный объект в Тольятти

В Тольятти совершена попытка нападения на производственную площадку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Информацию об инциденте подтвердил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Согласно данным руководителя региона, вражеские дроны направлялись к промышленному предприятию. Оперативные службы незамедлительно приступили к работе на месте происшествия.

К счастью, разрушений инфраструктуры удалось избежать. Социальные учреждения и жилой сектор города не получили повреждений, уточнил губернатор.

В результате случившегося никто не пострадал. Жертв среди гражданского населения нет.

На данный момент обстановка в муниципалитете остается контролируемой. Специалисты продолжают проверку территории для обеспечения безопасности местных жителей.

Напомним, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 беспилотника над регионами России. Цели сбили в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Дроны также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.