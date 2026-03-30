В Таганроге из‑за атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

В Таганроге после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова. По её словам, повреждения также получили 10 автомобилей и остекление в школе №26.

«Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также 3 предприятия», — написала она в своём телеграм-канале.

Из дома 1, расположенного на улице Свободы, были эвакуированы люди. В целях обеспечения безопасности и проведения необходимых сапёрных работ территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет приостановлено в направлении завода Бериева.