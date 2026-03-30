Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 03:33

В Таганроге из‑за атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

В Таганроге после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова. По её словам, повреждения также получили 10 автомобилей и остекление в школе №26.

«Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также 3 предприятия», — написала она в своём телеграм-канале.

Из дома 1, расположенного на улице Свободы, были эвакуированы люди. В целях обеспечения безопасности и проведения необходимых сапёрных работ территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет приостановлено в направлении завода Бериева.

Напомним, ранее число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми. В результате массированного удара беспилотников погиб мужчина. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия. Кроме того, в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре пострадали три человека, включая двух детей. Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку. В результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar