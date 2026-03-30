Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 21:55

Три человека пострадали в результате падения беспилотника в Краснодаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре пострадали три человека, включая двух детей. Такие данные приводит оперативный штаб Краснодарского края.

«По уточнённой информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Подчёркивается, что один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализации не потребовалось.

В аэропортах Краснодара и Волгограда введён план «Ковёр»
В аэропортах Краснодара и Волгограда введён план «Ковёр»

Напомним, ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей. Система ПВО отражала воздушную атаку.

Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar