В аэропортах Краснодара и Волгограда введён план «Ковёр»
Обложка © Life.ru
Росавиация ввела временные ограничения на полёты в двух российских аэропортах: Волгограда и Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский), Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении. Согласно NOTAM, авиагавань Краснодара работает в период с 09:00 по 23:00 мск.
Ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла на верхних этажах, есть пострадавшие. По сообщению местных жителей, около 40 минут назад в одном из районов города прозвучали 2–3 взрыва. Очевидцы также заметили яркую вспышку. Позже стало известно, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате инцидента повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.