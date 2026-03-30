В аэропортах Краснодара и Волгограда введён план «Ковёр»

«Аэропорт Краснодар (Пашковский), Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении. Согласно NOTAM, авиагавань Краснодара работает в период с 09:00 по 23:00 мск.

Ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла на верхних этажах, есть пострадавшие. По сообщению местных жителей, около 40 минут назад в одном из районов города прозвучали 2–3 взрыва. Очевидцы также заметили яркую вспышку. Позже стало известно, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате инцидента повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.