Временная поверенная в делах Великобритании прибыла в МИД РФ

Временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия посетила российское внешнеполитическое ведомство. Корреспонденты зафиксировали прибытие сотрудницы дипмиссии на Смоленскую площадь.

Представительница Лондона не стала давать пояснения прессе и проследовала внутрь здания в молчании. Никаких заявлений для журналистов она не сделала.

Ранее в министерстве подтвердили факт вызова западного дипломата. Однако официальная причина столь экстренного визита не раскрывается. Пока неясно, какие именно вопросы станут темой обсуждения за закрытыми дверями.