Временная поверенная в делах Великобритании прибыла в МИД РФ
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Обложка © gov.uk
Временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия посетила российское внешнеполитическое ведомство. Корреспонденты зафиксировали прибытие сотрудницы дипмиссии на Смоленскую площадь.
Представительница Лондона не стала давать пояснения прессе и проследовала внутрь здания в молчании. Никаких заявлений для журналистов она не сделала.
Ранее в министерстве подтвердили факт вызова западного дипломата. Однако официальная причина столь экстренного визита не раскрывается. Пока неясно, какие именно вопросы станут темой обсуждения за закрытыми дверями.
