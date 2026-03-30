30 марта, 06:59

Временная поверенная в делах Великобритании прибыла в МИД РФ

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Обложка © gov.uk

Временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия посетила российское внешнеполитическое ведомство. Корреспонденты зафиксировали прибытие сотрудницы дипмиссии на Смоленскую площадь.

Представительница Лондона не стала давать пояснения прессе и проследовала внутрь здания в молчании. Никаких заявлений для журналистов она не сделала.

Временная поверенная Британии ломилась не в ту дверь МИД РФ
Ранее в министерстве подтвердили факт вызова западного дипломата. Однако официальная причина столь экстренного визита не раскрывается. Пока неясно, какие именно вопросы станут темой обсуждения за закрытыми дверями.

Оксана Попова
