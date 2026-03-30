Продавцы вторички начали активнее снижать цены из-за дорогой ипотеки

Россияне стали активнее снижать цены на вторичное жильё из-за слабого спроса и дорогой ипотеки. Так, в первом квартале 2026 года стоимость уменьшили 40% продавцов, средний дисконт составил 4%. Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

По его словам, на вторичном рынке потребительская активность сократилась сильнее, чем в сегменте новостроек, поскольку покупатели не могут воспользоваться льготными программами и рассрочкой.

«Сейчас количество сделок постепенно увеличивается по мере смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Однако рынок восстанавливается медленно, ведь ставки по рыночной ипотеке всё ещё остаются заградительными — более 20%», — отметил эксперт.

Сырцов добавил, что часть продавцов стремится быстрее продать квартиру, чтобы с доплатой купить жильё в новостройке, которое в ближайшие годы может подорожать из-за отложенного спроса. Снижение цен в объявлениях он назвал признаком более рационального поведения собственников.

Дополнительное давление оказал ажиотажный спрос на семейную ипотеку перед изменением условий с 1 февраля. Некоторые покупатели, взявшие средства вне банковской системы, теперь вынуждены срочно продавать старые квартиры, чтобы погасить долги.

Также на рынок повлияли резонансные истории с мошенничеством и «эффектом Долиной», что подталкивает продавцов, особенно пожилых, к скидкам. Реальная стоимость сделок, по мнению эксперта, почти не изменилась. Более выраженный рост начнётся только после снижения ключевой ставки до 12–13%.

Ранее в Госдуме рассказали, что ипотека на вторичное жильё может заработать в России уже в 2026 году. Этому предшествовало решение президента Владимира Путина расширить программу на многоквартирные дома старше 20 лет в населённых пунктах с низким объёмом нового строительства.