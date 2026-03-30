В российском вузе студентку наказали за работу по ночам

В БФУ имени Канта разгорелся конфликт между администрацией и студенткой-медиком из Казахстана. Ей объявили выговор за работу по ночам в аптеке, но, по данным Amber Mash, истинная причина — девушка не стала доносить на соседей и предупреждала их о проверках.

После этого в комнате студентки провели осмотр в её отсутствие. Девушке объявили выговор за плохое содержание жилья, а затем оформили акт о нарушении миграционных правил.

Девушка оспорила наказание в суде. В итоге претензию отменили, а студентке возместят затраты на пошлину и выплатят три тысячи рублей в качестве моральной компенсации.

