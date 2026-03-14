Студент-иностранец изувечил лицо и отбил почки сотруднице российского вуза за отчисление

В Астрахани полиция задержала 25-летнего иностранного студента, напавшего на преподавателя университета. Подозреваемый решил отомстить педагогу после отчисления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в региональном МВД.

«По предварительным данным, во время проведения занятия в университете студенту не понравилось замечание преподавателя, которое она сделала ему после неправильного ответа. Тогда иностранец разозлился и напал на женщину», — говорится в тексте.

По данным AST-NEWS, всё произошло в Астраханском государственном медицинском университете. Студент был отчислен из вуза. Он приехал на учёбу из Марокко, успеваемость у него была плохая, а также были проблемы с дисциплиной. По предварительной информации, пострадавшая – помощника декана факультета иностранных студентов. Она госпитализирована с разбитым лицом, ушибом двух почек и гематурией (кровью в моче), есть и пить она может только через трубочку. На нападавшего завели дело по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

