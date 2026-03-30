Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 11:14

Путин провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

В понедельник в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Цыбульского. Глава государства заслушал доклад руководителя Архангельской области о текущей ситуации в субъекте.

Анонс мероприятия прозвучал ранее от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля отмечал, что диалог проходит в рамках плановой работы с лидерами регионов.

Предыдущая беседа двух политиков состоялась летом 2025 года. Тогда в центре внимания оказались вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и их близких.

Также обсуждалась шефская помощь Запорожской области. Стороны уделили время анализу экономических показателей северного региона, уровню доходов граждан и динамике возведения нового жилья.

Не осталась в стороне и коммунальная сфера. Программа модернизации инфраструктуры ЖКХ была одной из ключевых тем для обсуждения на прошлых консультациях.

Ожидается, что на этот раз участники встречи затронут актуальные проблемы развития Архангельской области и определят приоритетные задачи на ближайший период.

Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем
Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также поддержка участников СВО и их семей.

Оксана Попова
