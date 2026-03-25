25 марта, 13:11

Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин 25 марта провел в Кремле встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, который находится в Москве с официальным визитом.

Визит вьетнамского премьера продолжается уже несколько дней. Ранее он провел переговоры с Михаилом Мишустиным, а также встретился с Валентиной Матвиенко, Вячеславом Володиным и Сергеем Шойгу.

Одним из главных итогов поездки стало межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Документ подписали 23 марта по итогам российско-вьетнамских переговоров.

В Кремле ранее называли решение по АЭС прорывным и подчеркивали, что оно должно усилить двустороннее сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

Песков назвал прорывными планы строительства АЭС во Вьетнаме по проекту России

Последний раз Путин и Фам Минь Тинь встречались в сентябре 2025 года на полях саммита «ШОС плюс» в Китае. До этого российский лидер посещал Вьетнам с государственным визитом в июне 2024 года.

BannerImage
Марина Фещенко
