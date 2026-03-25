Песков назвал прорывными планы строительства АЭС во Вьетнаме по проекту России
Дмитрий Песков назвал прорывным решение о строительстве во Вьетнаме атомной электростанции по российскому проекту. Об этом он заявил на брифинге перед встречей Владимира Путина с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.
По словам представителя Кремля, договоренности по этой теме стали важным результатом двустороннего взаимодействия. Он подчеркнул, что речь идет о значимом шаге в развитии сотрудничества между двумя странами.
Песков напомнил, что Россию и Вьетнам связывают отношения всеобъемлющего партнерства. Он отметил, что визит вьетнамского премьера в Россию проходит продуктивно.
Как заявил пресс-секретарь президента, в ходе поездки удалось закрепить многоплановое взаимодействие в самых разных сферах. Одним из ключевых итогов он назвал именно решение по атомной станции.
В Кремле считают, что этот проект станет важной частью дальнейшего развития российско-вьетнамских связей.
Переговоры проходят на фоне визита в Россию премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. В ходе поездки стороны обсуждали сотрудничество в энергетике, торговле и инвестициях, а 23 марта подписали межправительственное соглашение о строительстве первой АЭС во Вьетнаме. 24 марта в Москве вьетнамский премьер участвовал в российско-вьетнамском бизнес-форуме и провел встречи с рядом российских руководителей, а на 25 марта запланированы его переговоры с Владимиром Путиным.
