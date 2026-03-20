Владимир Путин
20 марта, 13:24

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт на Ближнем Востоке с войной во Вьетнаме

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер поддержал позицию нынешнего главы правительства Фридриха Мерца, отказавшегося от участия в военной миссии в Ормузском проливе. В интервью Süddeutsche Zeitung он заявил, что Германия ни в коем случае не должна ввязываться в этот конфликт.

«Я считаю, что то, что делают американцы и израильтяне, они делают в отчаянии. По сути это война, которая ведётся в том числе по идеологическим причинам, в которой в действительности невозможно победить и которая мне очень сильно напоминает Вьетнамскую войну», отметил политик.

По его мнению, многие недооценивают прочность властей в Тегеране. Шрёдер известен тем, что в 2003 году не позволил Германии участвовать в войне в Ираке. Его позиция по иранскому кризису, таким образом, продолжает линию на неприятие вовлечения страны в ближневосточные конфликты.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил Вашингтону собственный сценарий завершения войны в Иране. Детали своей инициативы он раскрывать не стал.

Юрий Лысенко
