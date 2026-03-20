Удар по люксу: Бутики Chanel и Gucci в Дубае оказались опустошены

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке начал серьёзно сказываться на рынке предметов роскоши в Дубае, который долгое время считался главной торговой меккой для искателей люкса в регионе. Крупные дома моды опасаются резкого падения продаж. Об этом сообщает The New York Times.

По оценке аналитиков Bernstein Research, уже в марте продажи люксовых товаров на Ближнем Востоке могут сократиться вдвое. Основной удар придётся именно на ОАЭ, которые обеспечивают около половины всех продаж в регионе, а львиная доля из них приходится на Дубай, который с самого начала войны стал одной из главных целей Ирана.

Торговые центры эмирата, прежде переполненные туристами и состоятельными покупателями, заметно опустели. Боевые действия подорвали образ города как абсолютно безопасного и комфортного места для отдыха и шопинга. Проблемы с перелётами и снижение турпотока заставили многих иностранцев отказаться от поездок.

В зоне риска оказались ключевые игроки индустрии — Chanel, Gucci, Saint Laurent и Prada, которые сосредоточили в Дубае свои крупнейшие бутики. В последние годы именно этот регион поддерживал продажи на фоне слабого спроса в Европе и Азии.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности конфликта. Если напряжённость сойдёт на нет в ближайшее время, рынок сможет быстро восстановиться. Однако в случае затяжной войны ущерб для туризма и торговли может оказаться долгосрочным.

Ранее экономист заявил о неизбежности продовольственного кризиса из-за войны США и Ирана, напомнив, что азотные удобрения производятся из газа, который сейчас заперт в Ормузском проливе. Катар прекратил выпуск СПГ, заводы по производству удобрений также в зоне риска. По его словам, половина удобрений не доедет до потребителей или будет продана по таким ценам, что вызовет гигантский скачок продовольственной инфляции по всей планете.