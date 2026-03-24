В Азии авиаперевозчики начали отменять рейсы на фоне подорожания топлива

Авиакомпании в Азии начали сокращать количество рейсов из-за роста цен на топливо и дефицита керосина, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Национальный перевозчик Vietnam Airlines временно откажется от 23 внутренних рейсов начиная с 1 апреля. Параллельно сокращение полётной программы начал и другой крупный игрок — VietJet Airlines. Компании пересматривают расписание на фоне изменившихся условий работы и роста затрат.

Авиаперевозчик Bamboo Airways заявил, что намерен сохранять рейсы в наиболее востребованные периоды, однако предупредил о возможном снижении их частоты. В компании также обратились к властям с призывом усилить поддержку отрасли.

Ранее в Мьянме ряд авиаперевозчиков приостановил продажу билетов на внутренние рейсы на фоне дефицита авиационного топлива. Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) пересмотрела нормы провоза багажа: в эконом-классе лимит снижен с 30 до 20 килограммов, в бизнес-классе — с 40 до 30 килограммов.