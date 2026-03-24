В Нидерландах часть рыбаков остановила промысел из-за роста цен на топливо

Значительная часть рыбаков в Нидерландах временно прекратила выход в море из-за роста цен на топливо. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на объединение VisNed. По данным издания, более половины судов донного тралового лова приостановили работу. В отрасли считают, что текущие условия делают промысел нерентабельным.

Представители отрасли уточнили, что наибольшие расходы несут суда, ведущие донный траловый лов. Именно они чаще остаются в портах. В других сегментах, включая креветочный промысел, подобные решения пока носят единичный характер, однако прибыль также снижается.

Портал также отметил, что рост цен на топливо начался после ударов США и Израиля по Ирану. За это время стоимость топлива почти удвоилась. При этом именно траловый флот обеспечивает значительную часть вылова в стране.

