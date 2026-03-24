24 марта, 04:20

В Нидерландах часть рыбаков остановила промысел из-за роста цен на топливо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chantal de Bruijne

Значительная часть рыбаков в Нидерландах временно прекратила выход в море из-за роста цен на топливо. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на объединение VisNed. По данным издания, более половины судов донного тралового лова приостановили работу. В отрасли считают, что текущие условия делают промысел нерентабельным.

Представители отрасли уточнили, что наибольшие расходы несут суда, ведущие донный траловый лов. Именно они чаще остаются в портах. В других сегментах, включая креветочный промысел, подобные решения пока носят единичный характер, однако прибыль также снижается.

Портал также отметил, что рост цен на топливо начался после ударов США и Израиля по Ирану. За это время стоимость топлива почти удвоилась. При этом именно траловый флот обеспечивает значительную часть вылова в стране.

Слова Трампа о переговорах с Ираном обвалили цену Brent более чем на 14%

Ранее в Мьянме авиакомпании столкнулись с нехваткой топлива и начали приостанавливать продажи билетов на внутренние рейсы. Перевозчики также ужесточили условия для пассажиров. Некоторые компании сократили нормы багажа, чтобы снизить нагрузку. Ограничения ввели на неопределённый срок. Пассажирам отменённых рейсов предложили возврат средств или изменение маршрута. На фоне дефицита топлива выросли цены на альтернативный транспорт. Стоимость автобусных поездок по популярным направлениям за короткий срок почти удвоилась.

Антон Голыбин
