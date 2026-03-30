В Иране казнили двоих осуждённых за январские теракты и беспорядки
В Иране казнили двух человек, признанных виновными в организации террористических атак и участии в беспорядках. Их действия, как утверждается, координировались с запрещённой в стране организацией «Моджахедин-э Хальк». Об этом сообщило агентство Tasnim.
Следствие установило их причастность к ряду нападений, включая атаку в Тегеране с использованием гранатомёта. Эти эпизоды стали основанием для уголовного преследования. После завершения расследования дело передали в суд. По итогам разбирательства обвиняемые были признаны виновными по тяжким статьям.
Приговор был подтверждён Верховным судом страны, что сделало его окончательным. Утром 30 марта смертный приговор был приведён в исполнение. Оба осуждённых были казнены через повешение.
Напомним, что в январе в Иране фиксировалось резкое обострение протестной активности, охватившей десятки городов по всей стране. Акции прошли сразу в 92 населённых пунктах в 27 провинциях. Жертвами беспорядков, по официальной статистике, стали 36 человек. Участники акций заявляют о недовольстве внутренней политикой и нарушениях прав граждан. В Тегеране обвинили США и Израиль в возможной причастности к организации протестов и дестабилизации обстановки. Президент страны Масуд Пезешкиан также прокомментировал ситуацию, заявив, что в ходе январских беспорядков погибли как военные, так и гражданские.
