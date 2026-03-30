Последний подарок поклонникам: Вдовец Гурченко издаст личные дневники актрисы

Сергей Сенин, вдовец народной артистки СССР Людмилы Гурченко, принял решение опубликовать её личные дневники. Как рассказал мужчина, актриса оставила множество заметок о своей жизни, и сейчас он занимается расшифровкой её почерка, который называет «невыносимым».

«Я занимаюсь сейчас расшифровкой многочисленных дневников — это очень сложно. Если я пойму, что из многочисленного количества дневников складывается интересная история, которая осталась за границами книг, то я точно обращусь к кому‑то из издательств», — поделился он.

Людмила Марковна Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. Она известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многим другим.

